Ученый рассказал об опасности «скрытого» варианта «омикрона»

Профессор Тим Спектор в статье для сайта ZOE COVID Study рассказал о новом подтипе "омикрон"-штамма коронавируса BA.2, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"(Подтип) предположительно, еще более заразный. Один из двадцати новых случаев на прошлой недели относят к этому варианту, каждые несколько дней число пациентов с ним удваивается, видимо, в течение месяца он станет доминирующим", - отметил Спектор.

По его словам, высокий уровень заболеваемости коронавирусом, при учете текущих сценариев, будет оставаться таким до весны.