Вирусолог назвал сроки завершения пятой волны COVID-19

Анатолий Альтштейн, российский вирусолог, доктор медицинских наук, профессор рассказал РЕН-ТВ, когда может завершиться пятая волна коронавируса, передает Day.Az.

"Конечно этот вопрос не очень ясный, сколько волна эта будет длиться. Но вот наблюдение за странами, в которых происходит эта эпидемия, говорит том, что пик будет достигнут достаточно быстро. Мы считаем что он будет достигнут в феврале, возможно, в его первой половине", - сообщил эксперт.

Специалист отметил, что после этого начнется спад.

"Спад идет достаточно медленно. Скорее всего, это будет длиться февраль-март. Дальше просто есть надежда на то, что все перейдет на очень маленькие цифры", - уточнил Альтштейн.

Вирусолог рассказал, что нужно делать для того, чтобы сократить срок пандемии.

"Тут очень важно поведение населения. Если население соблюдает эпидемиологические меры и вакцинируется, тогда это все будет достаточно быстро купироваться", - подытожил профессор.