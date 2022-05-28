Назван главный отличительный симптом оспы обезьян

Российский врач-дерматолог Натэла Гришина заявила, что по симптоматике оспа обезьян отличается от черной оспы лимфаденопатией. Эксперт отметила, что в остальном заболевания идентичны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По ее словам, оспа обезьян также проявляется в виде повышения температуры, лихорадки, слабости и высыпаний на коже, которые появляются на третий день, в первую очередь, на слизистых, на лице, на ступнях, ладонях, гениталиях.

"Оспа обезьян отличается по симптоматике от черной лимфаденопатией, то есть увеличение лимфатических узлов свойственно только этому вирусу", - поделилась Гришина.

Она добавила, что на третий день после проявления первых симптомов сыпь превращается в гнойнички, которые затем покрываются корочкой. Специалист заявила, что эти корочки нежелательно сдирать, так как из-за этого на коже могут остаться рубцы.