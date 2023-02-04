Названа болезнь, которая усложняет лечение рака

Ученые из Лидского университета Беккета в Великобритании установили, что деменция усложняет лечение рака и повышает риски негативного исхода. Результаты работы ученых опубликованы в журнале CA: A Cancer Journal for Clinicians, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали более 30 исследований, посвященных деменции и раку. Как оказалось, люди с деменцией могут быть не в состоянии описать симптомы, которые позволяют врачу заподозрить рак на ранних стадиях. Поэтому зачастую они попадают в больницу на поздних стадиях заболевания.

"Кроме того, диагностика осложняется тем, что врачи не знают, как вести себя с пациентами, страдающими от слабоумия. Мы рекомендуем дополнительно обучать врачей-онкологов тому, как диагностировать деменцию и тому, как она проходит. Кроме того, важно показывать пациентам картинки и объяснять все простым языком. Им нужно уделять больше времени для приема и сделать его максимально "удобным" для больного", - объяснили врачи.

Поскольку во многих странах наблюдается старение населения, пациенты с раком становятся старше и имеют больше сопутствующих заболеваний, в том числе таких, как деменция. Поэтому важно уделять особое внимание способам диагностики и лечения рака у пациентов со слабоумием.