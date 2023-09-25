Назван проявляющийся на лице симптом «тихого» рака

Безболезненная желтуха - заболевание, проявляющееся на лице - может стать симптомом, который укажет на рак поджелудочной железы. Об этом заявил американский гастроэнтеролог Асиш Басси, передает Express, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Заболевание проявляется пожелтением кожи лица и белков глаз, уточнил врач. "Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", - добавил Басси.

Эту болезнь, по словам гастроэнтеролога, называют "тихой" потому, что она протекает бессимптомно на ранних стадиях.