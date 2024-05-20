Коронавирус может вызывать проблемы со зрением

Ученые из медицинской школы при Университете Миссури обнаружили, что вирус, вызывающий COVID-19, способен разрушать защитный барьер сетчатки и запускать в ней гипервоспалительную реакцию. Длительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в организме может привести к микроаневризме внутренней оболочки глаз и другим опасным последствиям. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Pathogens, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента ученые инфицировали группу лабораторных мышей SARS-CoV-2. Они обнаружили, что вирус может проникать во внутреннюю поверхность глаз даже при условии отсутствия прямого контакта органов зрения с ним. Исследователи объяснили, что при попадании в организм SARS-CoV-2 способен проникать через гематоретинальный барьер - плотное соединение эпителиальных клеток, которое в норме препятствует попаданию в ткань сетчатки различных крупных молекул из кровеносных сосудов.

Ученые также выяснили, что длительное присутствие спайкового антигена SARS-CoV-2 в сетчатке может стать причиной воспалительного процесса и разрушения клеток гематоретинального барьера. Это повышает риск таких опасных патологий, как микроаневризма сетчатки (аномальное расширение сосудов), окклюзия артерий (острое нарушение кровообращения) и разрывы глазных сосудов. Чем дольше вирусные агенты остаются в глазах - тем выше вероятность развития серьезных нарушений зрительной функции.

Отмечается, что вирусы и бактерии в основном преодолевают гематоретинальный барьер у людей с ослабленным иммунитетом. Однако, по словам ученых, SARS-CoV-2 опасен и для лиц с нормальной иммунной функцией. Исследователи также уточнили, что с наиболее неблагоприятными последствиями попадания антигена в сетчатку могут столкнуться люди с гипертонией или диабетом.

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