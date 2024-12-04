Длительное сидение вредит здоровью даже молодых и активных людей

Длительное сидение может подорвать здоровье даже у молодых и спортивных людей. Это показало исследование, опубликованное в журнале PLOS One, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые проанализировали данные тысячи бывших или нынешних жителей штата Колорадо, включая 730 близнецов. Согласно современным рекомендациям, для поддержания здоровья нужно уделять умеренной физической активности около 20 минут в день. Исследование показало, что этого недостаточно для смягчения вреда, который приносит длительное сидение.

Возраст участников исследования составлял от 28 до 49 лет. В среднем они сидели около девяти часов в день, а некоторые - около 16 часов. Они сообщили о 80-160 минутах умеренной физической активности в среднем в неделю и менее 135 минутах интенсивных упражнений в неделю. Авторы отмечают, что эти результаты, вероятно, лучше средних показателей по стране из-за активного образа жизни в Колорадо.

Анализ показал, что чем дольше сидели участники, тем хуже было их сердечно-сосудистое здоровье: они больше весили и их уровни холестерина и жиров в крови были выше. Фактически молодые люди, которые сидели по 8,5 часов в день и выполняли упражнения на уровне или ниже текущих рекомендаций по физическим нагрузкам, могли попасть в категорию "умеренного или высокого риска" сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний.

"Молодые люди склонны думать, что они невосприимчивы к влиянию старения. Они думают: "У меня отличный метаболизм, мне не о чем беспокоиться, пока мне не исполнится 50 или 60 лет. Но то, что вы делаете в этот критический период жизни, имеет значение", - подчеркнули ученые.

Авторы рекомендовали молодым людям искать больше возможностей для интенсивной физической активности, которая требует активной работы сердца. У тех, кто занимался бегом или ездой на велосипеде в течение 30 минут в день показатели холестерина и веса были такими же, как у людей на 5-10 лет моложе. Однако даже при интенсивной активности важно сидеть как можно меньше.