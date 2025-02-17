https://news.day.az/medicine/1730735.html Нобелевский лауреат предупредил об опасности вирусов из тающих льдов Тающие ледники и вечная мерзлота могут высвободить такие вирусы, к которым человечество окажется не готовым. Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсека ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг. "Мы даже не знаем, какие там вирусы", - сказал Чунг.
Нобелевский лауреат предупредил об опасности вирусов из тающих льдов
Тающие ледники и вечная мерзлота могут высвободить такие вирусы, к которым человечество окажется не готовым.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсека ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.
"Мы даже не знаем, какие там вирусы", - сказал Чунг.
В качестве примера ученый привел споры сибирской язвы, которые могут сохранять жизнеспособность в вечной мерзлоте. По его словам, подобные вирусы могут таиться во льдах и вечной мерзлоте в северных частях России, Канады и Гренландии.
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