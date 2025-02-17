Нобелевский лауреат предупредил об опасности вирусов из тающих льдов

Тающие ледники и вечная мерзлота могут высвободить такие вирусы, к которым человечество окажется не готовым.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, такое мнение выразил лауреат Нобелевской премии мира, экс-советник генсека ООН по вопросам изменения климата Рае Квон Чунг.

"Мы даже не знаем, какие там вирусы", - сказал Чунг.

В качестве примера ученый привел споры сибирской язвы, которые могут сохранять жизнеспособность в вечной мерзлоте. По его словам, подобные вирусы могут таиться во льдах и вечной мерзлоте в северных частях России, Канады и Гренландии.