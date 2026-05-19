Названа частая ошибка при приеме витаминов

Привычка запивать витамины утренним чаем или кофе может привести к снижению их усвояемости. Об этом рассказал врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, эксперта цитирует издание Daily Mirror.

По словам Хана, любые витамины безопаснее и эффективнее запивать простой водой. Исключение составляют добавки с железом: их допустимо запивать апельсиновым соком, поскольку витамин С улучшает всасывание этого микроэлемента. Витамин С восстанавливает трехвалентное железо (Fe³⁺) до двухвалентного (Fe²⁺) - именно такая форма обладает высокой биодоступностью.

"Второй важный фактор - время приема. Оно может сильно повлиять на то, как организм усваивает добавки. Железо стоит принимать утром натощак, а жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также омега-3 лучше пить во время завтрака или сразу после него: для их усвоения необходимы пищевые жиры", - пояснил врач.

Прием магния, напротив, эксперт советует перенести на вечер - этот микроэлемент способствует расслаблению мышц и улучшает сон.

Еще одна частая ошибка - одновременный прием магния и железа. Как отметил Хан, в таком сочетании эффективность обоих компонентов снижается. Кроме того, врач предупредил, что витаминные добавки не являются абсолютно безвредными: принимать их следует только при наличии показаний и после консультации с врачом.