Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная нами в Отечественной войне, является новым этапом развития Азербайджана и региона

Победа, одержанная нами в прошлом году в Отечественной войне, положившей конец многолетней оккупации Арменией азербайджанских земель, является новым периодом для региона и Азербайджана, новым этапом развития Азербайджана и региона.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными послами-нерезидентами Республики Гватемала, Ирландии, Республики Албания, Королевства Норвегии, Республики Монтенегро, Эстонской Республики, Федеративной Республики Сомали, Новой Зеландии, Республики Словения и Датского Королевства в нашей стране.

"Вы приступаете к деятельности в Азербайджане в очень важное для нас время. Победа, одержанная нами в прошлом году в Отечественной войне, положившей конец многолетней оккупации Арменией азербайджанских земель, является новым периодом для региона и Азербайджана, новым этапом развития Азербайджана и региона. Несмотря на постановления и резолюции международных организаций, Армения не выполнила их требований и, удерживая, можно сказать, в течение 30 лет наши земли под оккупацией, грубо нарушала международное право, четыре резолюции Организации Объединенных Наций, требующие полного и безоговорочного вывода армянских войск с наших территорий. В течение 27 лет эти резолюции оставались на бумаге без всяких подвижек. Поэтому Азербайджан сам выполнил эти резолюции, восстановил территориальную целостность и положил конец несправедливости. Не только Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, но и такие международные организации, как ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества, Совет Европы, и многие другие поддержали справедливую позицию Азербайджана, связанную с конфликтом с Арменией, что заложило прочную международную основу для разрешения вопроса. Таким образом, мы действовали в рамках международного права, на основе Устава ООН, предоставляющего всем странам право самозащиты, именно это мы сделали во время 44-дневной войны",- сказал глава государства.