https://news.day.az/officialchronicle/1352816.html У Турции, Азербайджана и России есть решимость превратить Карабах в процветающий регион - Эрдоган
У Турции, Азербайджана и России есть решимость превратить Карабах в процветающий регион - Эрдоган
У Турции, Азербайджана и России есть решимость превратить Карабах в процветающий регион.
Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для прессы после подписания азербайджано-турецких документов в городе Шуша.
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