https://news.day.az/officialchronicle/1352802.html Президенты Азербайджана и Турции выступают с заявлениями для печати - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Президенты Азербайджана и Турции выступают с заявлениями для печати - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
15 июня в Шуше Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступают с заявлениями для прессы.
Day.Az представляет прямую трансляцию с мероприятия.
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