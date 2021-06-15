Президенты Азербайджана и Турции выступают с заявлениями для печати

15 июня в Шуше Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступают с заявлениями для прессы.

Day.Az представляет прямую трансляцию с мероприятия.

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