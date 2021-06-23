Президент Ильхам Алиев: Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство решительности, связанное с реконструкцией города

Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство печали, скорби и в то же время решительности, связанное с реконструкцией города.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом 23 июня в Баку.

"Благодарю за визит в нашу страну, а также на освобожденные от оккупации территории. Вы поделились своими чувствами, думаю, что каждый переживает такие же чувства. Посетив Агдам впервые после войны, я ощутил чувство печали, скорби и в то же время решительности, связанной с реконструкцией города. Вас, наверное, проинформировали о том, что менее, чем через месяц мы приступили к процессу реконструкции. Вы видели, все разрушено. В то же время в одном только Агдамском районе заложены 97 тысяч мин. Мы смогли получить у Армении карты минных полей только по Агдамскому району, в других районах сотни тысяч мин. Они отказываются передать нам карты, у нас уже более 100 погибших и пострадавших. После окончания войны от мин - противопехотных и противотанковых мин погибли около 30 человек, пострадали более 100 гражданских лиц, в том числе в начале этого месяца погибли 2 журналиста", - сказал глава государства.