Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикурд-Тапгарагоюнлу в Геранбое

22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Геранбойском районе принял участие в открытии автодороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикурд-Тапгарагоюнлу.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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