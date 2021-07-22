https://news.day.az/officialchronicle/1363867.html Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикурд-Тапгарагоюнлу в Геранбое - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикурд-Тапгарагоюнлу в Геранбое - ФОТО
22 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Геранбойском районе принял участие в открытии автодороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикурд-Тапгарагоюнлу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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