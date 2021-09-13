https://news.day.az/officialchronicle/1379522.html Фредерик Стар награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Фредерик Стар награжден орденом "Достлуг" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Фредерика Стара орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии политических и научных связей между Азербайджаном и США.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре