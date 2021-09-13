Фредерик Стар награжден орденом "Достлуг"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о награждении Фредерика Стара орденом "Достлуг" за особые заслуги в развитии политических и научных связей между Азербайджаном и США.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.