Состоялся телефонный разговор между Президентом Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным

20 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил Президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства поздравил Президента России с победой правящей Партии "Единая Россия" на парламентских выборах.

Президент Азербайджана расценил эту победу, как проявление оценки народом политики, направленной на развитие и благополучие страны, под руководством Владимира Путина.

Президент России выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за проявленное внимание и поздравление.

Главы государств, подчеркнув успешное развитие отношений между Азербайджаном и Россией, основанных на стратегическом партнерстве, в различных областях, обсудили вопросы, связанные с перспективами сотрудничества.

В ходе беседы главы государств выразили уверенность в том, что традиционные связи дружбы и сотрудничества между новоизбранной Государственной Думой и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики будут продолжаться и впредь.

Президент Ильхам Алиев выразил Владимиру Путину соболезнование в связи с погибшими в результате происшествия в городе Пермь. Президент России поблагодарил за соболезнование.