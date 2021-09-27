https://news.day.az/officialchronicle/1384337.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия одержала полную победу во второй Карабахской войне
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанская армия одержала полную победу во второй Карабахской войне
Азербайджанская армия одержала полную победу во второй Карабахской войне.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу в связи с Днем памяти.
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