Почтена память выдающегося ученого-востоковеда Аиды Имангулиевой

10 октября директор Института востоковедения, академик Говхар Бахшалиева и сотрудник института Сулдуз Магеррамов посетили могилу выдающегося востоковеда, доктора филологических наук, профессора Аиды Имангулиевой во второй Аллее почетного захоронения, с глубоким уважением почтили ее память и возложили венок к ее могиле.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщили в Институте востоковедения.

Было подчеркнуто, что профессор Аида Имангулиева своими фундаментальными исследованиями обогатила не только азербайджанское, но в то же время мировое востоковедение. Отметив, что интересы Аиды Имангулиевой как ученого обширны и многогранны, Г. Бахшалиева сказала, что основным объектом ее многочисленных научных исследований являлись арабская литература, а также литературные взаимосвязи и влияние культур Востока и Запада.

Говоря о научной и организационной деятельности выдающегося ученого, Г. Бахшалиева отметила, что профессор Аида Имангулиева благодаря своему упорному труду, таланту, интеллекту и способностям была назначена на должность директора Института востоковедения Академии наук Азербайджана.

Отметив, что ранняя смерть Аиды Имангулиевой глубоко опечалила и шокировала ее коллег и учеников, Г. Бахшалиева сказала, что память об ученом навсегда останется в их сердцах.