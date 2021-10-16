https://news.day.az/officialchronicle/1392581.html В Азербайджане будут увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия и другие соцвыплаты - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
В Азербайджане будут увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия и другие соцвыплаты - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно документу, Кабинету министров поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения для отражения в проекте государственного бюджета на 2022 года соответствующих мероприятий в связи с повышением заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.
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