В Азербайджане будут увеличены зарплаты, пенсии, социальные пособия и другие соцвыплаты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о дополнительных мерах в сфере защиты социального благосостояния населения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно документу, Кабинету министров поручено подготовить и представить Президенту Азербайджана предложения для отражения в проекте государственного бюджета на 2022 года соответствующих мероприятий в связи с повышением заработной платы, пенсий и социальных пособий, стипендий и других социальных выплат.

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