Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Физулинского мемориального комплекса и города Физули

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева 17 октября посетили Физулинский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства заложил фундамент Физулинского мемориального комплекса и города Физули.

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