https://news.day.az/officialchronicle/1394113.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проделанной работой в рамках проекта "Умное село" в Зангилане
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проделанной работой в рамках проекта "Умное село" в Зангилане
20 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди ознакомились с работой, проделанной в рамках проекта "Умное село" в селе Агалы района.
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