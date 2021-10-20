Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии подстанции "Зангилан"

20 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Зангиланский район.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди приняли участие в открытии 110/35/10-киловольтной подстанции "Зангилан".

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