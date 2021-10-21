Президент Ильхам Алиев: Каждый человек, представитель молодежи, ставший шехидом, будет вечно жить в сердце азербайджанского народа

Каждый человек, представитель молодежи, ставший шехидом, будет вечно жить в сердце азербайджанского народа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

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