Президент Ильхам Алиев утвердил поправки в закон "О профессиональном образовании"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в закон Азербайджанской Республики "О профессиональном образовании".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, внесены следующие поправки:

- в статье 9.6.4 слова "предоставляется право на получение образования" заменяются словом "образование".

- Добавляются статьи 9.6.5, 9.12 и 14.4-1.

"9.6.5 наряду с высшим техническим профессиональным образованием предоставляется право на получение полного среднего образования";

"9.12. Учет кредитов, собранных выпускниками - суббакалаврами, успешно завершившими уровень высшего профессионального образования в профессиональных учебных заведениях, учитывается высшими учебными заведениями по соответствующим специальностям бакалавриата в соответствии со статьей 20.3-2 Закона Азербайджанской Республики "Об образовании";

"14.4-1. Государственный документ о профессиональном образовании высшего технического профессионального уровня является основанием для получения высшего образования на следующей ступени".