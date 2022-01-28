Президент Ильхам Алиев наградил генерального секретаря Всемирной таможенной организации орденом «Достлуг»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию орденом "Достлуг" за заслуги в развитии сотрудничества между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.