https://news.day.az/officialchronicle/1430647.html Президент Ильхам Алиев наградил генерального секретаря Всемирной таможенной организации орденом «Достлуг»
Президент Ильхам Алиев наградил генерального секретаря Всемирной таможенной организации орденом «Достлуг»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию орденом "Достлуг" за заслуги в развитии сотрудничества между Государственным таможенным комитетом Азербайджанской Республики и Всемирной таможенной организацией, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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