https://news.day.az/officialchronicle/1432738.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую Еврокомиссаром по энергетике - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую Еврокомиссаром по энергетике - ФОТО
4 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию, возглавляемую Еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре