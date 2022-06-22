Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан

22 июня завершился государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Ургенча, где развевались государственные флаги двух стран, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводил Президента Ильхама Алиева в Азербайджан.