https://news.day.az/officialchronicle/1473111.html Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан - ФОТО
Завершился государственный визит Президента Ильхама Алиева в Узбекистан - ФОТО
22 июня завершился государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Ургенча, где развевались государственные флаги двух стран, Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев проводил Президента Ильхама Алиева в Азербайджан.
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