https://news.day.az/officialchronicle/1474215.html Президент Ильхам Алиев: Если Армения вновь попытается затянуть время в деле определения границ, то в итоге сама пожалеет об этом
Президент Ильхам Алиев: Если Армения вновь попытается затянуть время в деле определения границ, то в итоге сама пожалеет об этом
Если Армения вновь попытается затянуть время в деле определения границ, то в итоге сама пожалеет об этом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной передаче боевого знамени воинской части командо, в рамках поездки в Кяльбаджарский район 26 июня - в День Вооруженных сил.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре