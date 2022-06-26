Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны в Кяльбаджарском районе

26 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев совершил поездку в Гейгельский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства принял участие в открытии Н-ской воинской части Министерства обороны в Кяльбаджарском районе.