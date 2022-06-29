В Азербайджане планируется проведение VIII встречи Координационного совета международного транспортного коридора Север-Юг

В этом году в Азербайджане также планируется проведение 8-й встречи Координационного совета международного транспортного коридора Север-Юг.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 29 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на VI саммите глав прикаспийских государств в Ашхабаде.

"Мы наблюдаем ежегодный рост грузоперевозок через территорию Азербайджана по маршруту Восток-Запад и Север-Юг. Увеличиваются объемы транзитных грузов, идущих через новый международный морской торговый порт Алят. Строительство и введение в эксплуатацию этого порта стало еще одним важным вкладом Азербайджана в дело развития транспортно-логистической инфраструктуры на Каспии. В этом году в Азербайджане также планируется проведение 8-й встречи Координационного совета международного транспортного коридора Север-Юг.

После Победы в Отечественной войне и решения конфликта с Арменией Азербайджан начал осуществлять широкомасштабные работы по реконструкции и восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура, в том числе в деле развития международных транспортных связей. Зангезурский коридор уже становится реальностью", - сказал глава государства.