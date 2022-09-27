https://news.day.az/officialchronicle/1498560.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да упокоит Всевышний души наших шехидов, желаю их семьям сил и терпения - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да упокоит Всевышний души наших шехидов, желаю их семьям сил и терпения - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своих официальных аккаунтах в Twitter, Facebook и Instagram поделилась публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, желаю их семьям сил и терпения!".
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