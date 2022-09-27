Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да упокоит Всевышний души наших шехидов, желаю их семьям сил и терпения

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева в своих официальных аккаунтах в Twitter, Facebook и Instagram поделилась публикацией по случаю 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Да упокоит Всевышний души наших шехидов, желаю их семьям сил и терпения!".