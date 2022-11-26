https://news.day.az/officialchronicle/1514637.html В Азербайджане учреждены две новые медали
В Азербайджане учреждены две новые медали
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменения в закон Азербайджанской Республики "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики" в связи с учреждением медалей Азербайджанской Республики "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно изменению, учреждаются медали "За отличие на службе в органах прокуратуры" и "За эффективное сотрудничество с органами прокуратуры".
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