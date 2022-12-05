Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким Магомедали Магомедова
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями родным и близким Магомедали Магомедова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Магомедали Магомедова, видного государственного и общественно-политического деятеля Дагестана, большого друга азербайджанского народа.
Магомедали Магомедов внес весомый вклад в развитие и приумножение традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Дагестаном, в укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия между нашими народами.
В Азербайджане всегда высоко ценили дружеские отношения, сложившиеся между Магомедали Магомедовичем Магомедовым и Гейдаром Алиевичем Алиевым.
Светлая память о Магомедали Магомедове навсегда останется в наших сердцах.
В связи с этой тяжелой утратой разделяю вашу скорбь и выражаю свои искренние соболезнования.
Аллах рахмет элесин!" - говорится в письме.
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