Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким Магомедали Магомедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями родным и близким Магомедали Магомедова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о кончине Магомедали Магомедова, видного государственного и общественно-политического деятеля Дагестана, большого друга азербайджанского народа.

Магомедали Магомедов внес весомый вклад в развитие и приумножение традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Дагестаном, в укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия между нашими народами.

В Азербайджане всегда высоко ценили дружеские отношения, сложившиеся между Магомедали Магомедовичем Магомедовым и Гейдаром Алиевичем Алиевым.

Светлая память о Магомедали Магомедове навсегда останется в наших сердцах.

В связи с этой тяжелой утратой разделяю вашу скорбь и выражаю свои искренние соболезнования.

Аллах рахмет элесин!" - говорится в письме.