https://news.day.az/officialchronicle/1532547.html Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта в расширенном составе
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Египта в расширенном составе
28 января состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Арабской Республики Египет Абдулфаттаха ас-Сиси в расширенном составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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