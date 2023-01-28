https://news.day.az/officialchronicle/1532723.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от его мотивов
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от его мотивов
Как государство, страдающее от терроризма, Азербайджан осуждает все формы и проявления терроризма, независимо от его мотивов.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с Президентом Израиля Ицхаком Герцогом.
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