Подписана Совместная Декларация о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией

30 января в Будапеште по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией.