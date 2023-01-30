https://news.day.az/officialchronicle/1533181.html Подписана Совместная Декларация о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией
Подписана Совместная Декларация о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией
30 января в Будапеште по завершении встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в расширенном составе были подписаны азербайджано-венгерские документы.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписали Совместную декларацию о расширенном стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Венгрией.
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