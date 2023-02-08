В Азербайджане утверждены изменения в закон о социальных пособиях

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон "О социальных пособиях".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом закона можно ознакомиться по ссылке.