Президент Ильхам Алиев принял министра по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии"

13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Итальянской Республики Адольфо Урсой, принявшую участие в церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции мощностью 1280 МВт.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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