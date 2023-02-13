https://news.day.az/officialchronicle/1537635.html Президент Ильхам Алиев принял министра по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии"
Президент Ильхам Алиев принял министра по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии"
13 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром по делам предприятий и продукции "Сделано в Италии" Итальянской Республики Адольфо Урсой, принявшую участие в церемонии закладки фундамента крупнейшей тепловой электростанции мощностью 1280 МВт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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