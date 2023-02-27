https://news.day.az/officialchronicle/1541981.html Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова - ФОТО
27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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