Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

27 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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