https://news.day.az/officialchronicle/1542324.html Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Кубы - ФОТО
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Кубы - ФОТО
28 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с вице-президентом Кубы Сальвадором Антонио Вальдесом Месой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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