https://news.day.az/officialchronicle/1545078.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности
Азербайджан высоко ценит поддержку Саудовской Аравии в вопросе территориальной целостности.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал 9 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Правления Центра исламских исследований имени Короля Фейсала Саудовской Аравии принца Турки Аль Фейсала Аль Сауда.
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