Расширены полномочия Министерства экономики Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал указ О внесении изменений в Указ от 19 марта 2007 года № 555 "О некоторых мерах в связи с применением Закона Азербайджанской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях".

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Указом в пункте 1.2 Указа от 19 марта 2007 года № 555 "О некоторых мерах в связи с применением Закона Азербайджанской Республики "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", слова "Министерство энергетики" заменяются словами "Министерство экономики".

Согласно пункту 1.2 настоящего указа, полномочия "соответствующих государственных органов" осуществляют в пределах своей компетенции Министерство финансов, Министерство энергетики и Центральный банк Азербайджана. Настоящим указом полномочия Министерства энергетики будет осуществлять Министерство экономики Азербайджана.