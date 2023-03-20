Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с праздником Новруз

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией в связи с праздником Новруз.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Дорогие сестры и братья!

Искренне поздравляю всех вас с праздником Новруз! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, теплых чувств, прекрасного настроения, счастья и долголетия! Пусть улыбка не спадает с ваших лиц, а печаль обходит стороной! Пусть в жизни каждого из вас будет много светлых, счастливых дней! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших во имя Родины! Сил и терпения их семьям! Пусть Всевышний оберегает наш народ от всех бед и невзгод!



С глубоким уважением и любовью,

Ваша MEHRİBAN".