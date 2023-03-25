https://news.day.az/officialchronicle/1549596.html Президент Ильхам Алиев проинформировал Шарля Мишеля о ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди
Президент Ильхам Алиев проинформировал Шарля Мишеля о ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди
Азербайджан поддерживает Брюссельский процесс.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев во время телефонного разговора с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем.
Коснувшись ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди, Президент Азербайджана отметил, что утверждения Армении о якобы блокировании этой дороги абсолютно лживы. Так, с 12 декабря 2022 года по настоящее время по этой дороге проехали около 5 тысяч транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста, лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц.
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