Шарль Мишель позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

25 марта президент Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ходе телефонного разговора Шарль Мишель с удовлетворением вспомнил встречу с главой государства, проведенную 17 февраля 2023 года в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, коснулся различных вопросов, обсужденных на встречах в трехстороннем формате, состоявшихся в период с 14 декабря 2021 года по 31 августа 2022 года.

Шарль Мишель сказал, что Европейский Союз и дальше продолжит усилия по обеспечению устойчивого мира и безопасности в регионе. Президент Совета Европейского Союза коснулся вопросов вокруг дороги Лачин-Ханкенди в Азербайджане и выразил озабоченность в связи с инцидентами, произошедшими в последние дни на государственной границе Армении и Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев еще раз подчеркнул, что Азербайджан поддерживает Брюссельский процесс. Коснувшись ситуации вокруг дороги Лачин-Ханкенди, Президент Азербайджана отметил, что утверждения Армении о якобы блокировании этой дороги абсолютно лживы. Так, с 12 декабря 2022 года по настоящее время по этой дороге проехали около 5 тысяч транспортных средств, принадлежащих российским миротворцам и Международному Комитету Красного Креста, лиц, нуждающихся в медицинской помощи, и сопровождающих их лиц.

Глава государства отметил, что Армения все еще осуществляет процесс транспортировки на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы, оружия, боеприпасов и личного состава.

Президент Азербайджана привлек внимание к опасным официальным заявлениям руководства Армении, направленным на эскалацию. Глава государства отметил, что 20 марта 2023 года во время очередной провокации Армении в направлении армяно-азербайджанской государственной границы, где размещается миссия Европейского Союза, был ранен военнослужащий Государственной пограничной службы, а в ходе провокации, учиненной 5 марта незаконными армянскими воинскими формированиями в Карабахском регионе Азербайджана, двое наших военнослужащих стали шехидами.

Президент Азербайджана подчеркнул, что все это - результат проводимой Арменией опасной политики.