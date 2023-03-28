Президент Ильхам Алиев: Мы, используя водные ресурсы Лачинского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии

Мы, используя водные ресурсы Лачинского и Кяльбаджарского районов, создадим крупный источник энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем Президента в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Сейчас быстрыми темпами идет строительство гидроэлектростанций в Лачинском, Кяльбаджарском, Зангиланском и ряде других районов, мы получаем более 50 мегаватт энергии. Первая построенная станция была в деревне Гюлябирд, этот проект был реализован. В целом же поставлена задача, чтобы к концу этого года мощность гидроэлектростанций в освобожденных районах достигла 200 мегаватт, а в перспективе она должна достигнуть 500 мегаватт. Лачинский и Кяльбаджарский районы обладают большим потенциалом ветровой энергетики", - сказал глава государства.