Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии улицы Гейдара Алиева в Астане

10 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии улицы Гейдара Алиева в Астане.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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