В Вильнюсе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева

22 мая в Президентском дворце в Вильнюсе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.

Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене встретили Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.

Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Литвы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Литвы Гитанас Науседа обошли строй почетного караула.

Члены делегации Литвы были представлены Президенту Азербайджана и первой леди Мехрибан Алиевой, а члены азербайджанской делегации - Президенту Литвы и его супруге Диана Науседене.

Затем было сделано совместное фото.

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева оставили запись в памятной книге.