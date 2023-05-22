В Вильнюсе состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева
22 мая в Президентском дворце в Вильнюсе состоялась церемония официальной встречи Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь Президента Ильхама Алиева был выстроен почетный караул.
Президент Литовской Республики Гитанас Науседа и его супруга Диана Науседене встретили Президента Ильхама Алиева и первую леди Мехрибан Алиеву.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Азербайджана.
Прозвучали государственные гимны Азербайджана и Литвы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Литвы Гитанас Науседа обошли строй почетного караула.
Члены делегации Литвы были представлены Президенту Азербайджана и первой леди Мехрибан Алиевой, а члены азербайджанской делегации - Президенту Литвы и его супруге Диана Науседене.
Затем было сделано совместное фото.
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева оставили запись в памятной книге.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре