Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили мемориал в память о погибших в борьбе за независимость Литвы

22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Вильнюсе мемориал в память о погибших в борьбе за независимость Литовской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь главы государства здесь был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил к мемориалу венок.