https://news.day.az/officialchronicle/1566605.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили мемориал в память о погибших в борьбе за независимость Литвы
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили мемориал в память о погибших в борьбе за независимость Литвы
22 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили в Вильнюсе мемориал в память о погибших в борьбе за независимость Литовской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в честь главы государства здесь был выстроен почетный караул.
Президент Ильхам Алиев возложил к мемориалу венок.
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