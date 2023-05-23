https://news.day.az/officialchronicle/1566877.html Сеймур Мардалиев отозван с занимаемых должностей - Распоряжение
Сеймур Мардалиев отозван с занимаемых должностей - Распоряжение
Сеймур Мардалиев отозван с должности заместителя постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении Организации Объединенных Наций в городе Женева и других международных организациях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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