Сеймур Мардалиев отозван с занимаемых должностей

Сеймур Мардалиев отозван с должности заместителя постоянного представителя Азербайджанской Республики при отделении Организации Объединенных Наций в городе Женева и других международных организациях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.